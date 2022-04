Wordt het Genk in Play-off 2? Charleroi? Of toch STVV? “Wij rekenen op niemand. Winnen tegen Standard, de rest is op dit moment bijzaak”, vertelt Aboubakary Koita, die zondag allicht opnieuw een belangrijke pion wordt bij de Kanaries. Hetzij als basisspeler, hetzij als supersub.