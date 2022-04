330 omwonenden tekenen verzet aan tegen bouwproject aan Gents natuurgebied Overmeers

In Gent hebben 330 omwonenden en enkele natuurverenigingen een bezwaarschrift ingediend tegen een bouwproject aan natuurgebied Overmeers.

Projectontwikkelaars willen drie hectare gebied verkavelen, maar dat is bebost en overstroombaar. “Dit grootschalige betonproject zal bijdragen tot de verdere verharding van Gent”, zegt Gents MilieuFront. “Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hevige regenval en ‘waterbommen’. Uit een studie weten we dat Gent hier bijzonder kwetsbaar voor is.”

Ook Natuurpunt Gent en Greenpeace België hebben het bezwaarschrift ondertekend. Ze stellen zich ook vragen bij een bodemonderzoek van vijf jaar geleden, waaruit moet blijken dat een deel van de grond vervuild is. De buurt werd volgens de organisaties nooit geïnformeerd over de aanwezigheid van een kankerverwekkende stof. Ze dienen een klacht in tegen de stad Gent, omdat die zijn informatieplicht niet zou nagekomen zijn, en de historische vervuiler zijn saneringsplicht ontlopen zou hebben.

De kwestie komt aan bod in de Gents gemeenteraad.