Russische Nobelprijswinnaar aangevallen met verf op trein: “Pak dit aan, voor onze jongens!”

De Russische journalist Dmitri Moeratov, vorig jaar nog een van de twee laureaten van de Nobelprijs voor de Vrede, is op een trein aangevallen door een onbekende die rode verf over hem uitgoot. Dat meldt Novaya Gazeta, de krant waarvan Moeratov hoofdredacteur is. De verkeerspolitie is op zoek naar twee mannen, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken.

De 60-jarige Nobelprijswinnaar zat in de trein van Moskou naar Samara toen hij door een man werd aangevallen die hem toeriep “Moeratov, pak dit aan, voor onze jongens!”. Op de foto is te zien hoe Moeratovs gezicht, rechterkant van zijn bovenlichaam en armen onder de verf zitten. Ook in zijn compartiment in de trein is de verf overal beland. “Mijn ogen branden verschrikkelijk”, wordt Moeratov geciteerd door zijn krant.

De twee gezochte mannen stapten de treinwagon in met mondmaskers, en deden zich voor als collega’s van de treinbegeleider. Een van hen betrad vervolgens het compartiment van Moeratov en goot rode verf over hem uit. Onmiddellijk daarna liep het duo de trein uit. Het vertrek van de trein werd uitgesteld.

Moeratov heeft altijd gezegd dat hij niet geïntimideerd zou worden. Recent schortte hij de publicatie van zijn krant op, vanwege de toenemende druk van de Russische autoriteiten die onafhankelijke journalistiek onmogelijk maken. Moeratov sprak zich al openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne.