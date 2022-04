Acht doden bij ontploffing op militaire basis in Oost-Congo

Bij een ontploffing in een café op een militaire basis in de Oost-Congolese stad Goma zijn donderdagavond acht doden en drie gewonden gevallen. Dat meldt een regeringswoordvoerder in een voorlopige balans. De Congolese nationale omroep had het over een granaat, zonder verdere verduidelijking.

Regeringswoordvoerder Patrick Muyaya laat op Twitter weten dat de militaire gouverneur in Noord-Kivu, de provincie waarvan Goma de hoofdstad is, Kinshasa op de hoogte heeft gebracht van een ontploffing “in een café in kamp-Katindo in Goma”. “De diensten worden al ontplooid voor de eerste onderzoeken”, aldus nog Muyaya, die de bevolking oproept tot kalmte.

AFP-journalisten die ter plaatse gingen, zagen aan flarden gereten lichamen, een voertuig met een verbrijzelde voorruit, kapotte stoelen, bloed op de grond, een ambulance, en mensen in tranen. Een militair die zijn naam niet wilde geven, sprak over de ontploffing van een zelfgemaakte bom.

Noodtoestand

Net als in de naburige provincie Ituri geldt ook in Noord-Kivu sinds mei vorig jaar de noodtoestand. Sindsdien heeft het leger het bestuur in handen, om zo beter te kunnen optreden tegen de vele gewapende groeperingen die in de regio actief zijn. Voorlopig zijn die inspanningen tevergeefs, want de vrede is de voorbije maanden verre van teruggekeerd.

Goma en omgeving bleven de voorbije maanden wel relatief gespaard van het geweld dat onder meer door de Allied Democratic Forces gepleegd wordt. Die van oorsprong Oegandese rebellenbeweging beroept zich op banden met de terreurbeweging Islamitische Staat, en zaait al jaren dood en verderf in en rond het noordelijker gelegen Beni. Eind november is het Congolese regeringsleger samen met de Oegandese strijdkrachten een operatie gestart tegen de ADF.