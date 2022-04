Amazon beschuldigt nieuw opgerichte vakbond van intimidatie: “Absurde aantijging”

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon is van mening dat de groep vakbondsleden die vorige week in New York een historische overwinning boekte, personeel heeft geïntimideerd om in te stemmen met de oprichting van een vakbondsvertegenwoordiging in een depot van het bedrijf. De vakbond Amazon Labor Union heeft het over “absurde” aantijgingen.

In documenten die donderdag werden ingediend bij de overheidsdienst bevoegd voor het recht op werk NLRB vraagt Amazon meer tijd om gedocumenteerde bezwaren in te dienen tegen de stemming van vorige week. ALU zou campagne gevoerd hebben in de wachtrij voor de stemming en personeel bedreigd hebben om hen te dwingen ‘ja’ te stemmen, voert Amazon aan. Een meerderheid van de medewerkers van het Amazon-depot JFK8 in Staten Island, stemde er eind maart mee in om zich aan te sluiten bij ALU.

Het bedrijf uit Seattle, dat vorig jaar 470 miljard dollar omzet boekte, heeft gedurende een kwarteeuw vakbonden uit zijn Amerikaanse operaties kunnen houden. Nu zal het moeten beginnen met onderhandelingen over bijvoorbeeld hogere lonen. Mogelijk inspireert de uitslag ook werknemers in andere vestigingen.

“Het is Amazon dat zich dreigend heeft gedragen”

Advocaat Eric Milner van de vakbond noemt de beschuldigingen absurd. “De medewerkers hebben zich uitgesproken en hun stemmen werden gehoord”, aldus Milner. “Amazon kiest ervoor om het proces te vertragen om het onvermijdbare te vermijden: een overeenkomst onderhandelen.”

Milner wijst er verder nog op dat Amazon miljoenen uitgaf aan consultants die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van vakbonden. “Amazon heeft verplichte vergaderingen belegd, Amazon heeft zich dreigend gedragen, Amazon heeft illegaal medewerkers ontslagen omdat ze een vakbond wilden vormen.”

Een andere vakbond, de Retail, Wholesale and Department Store Union, uitte gelijkaardige verwijten aan Amazon na een stemming in een depot in Bessemer, in de staat Alabama. Daar waren er in maart 993 nee-stemmen tegen 875 ja-stemmen, maar 416 stembiljetten worden nog betwist. De komende weken moet duidelijk worden of die betwiste biljetten nog geopend moeten worden. Zelfs als dat gebeurt, volgen er mogelijk nog juridische procedures. In afwachting daarvan beschuldigt RWDSU het bedrijf van bemoeienissen.