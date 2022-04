Gemiddeld minder dan 10.000 besmettingen met coronavirus per dag

De voorbije week is het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus onder de 10.000 gedoken. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 29 maart tot en met 4 april waren er dagelijks gemiddeld 9.658 besmettingen, een daling met 14 procent. Er werden gemiddeld 38.000 tests afgenomen per dag (-2 procent), en van die tests bleek 28 procent positief (-3 procent). Het reproductiegetal bedraagt nu 0,99 - bij een R-getal hoger dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames kende tussen 1 en 7 april eveneens een daling, zij het minder sterk. Dagelijks waren er nog gemiddeld 215 nieuwe opnames, een daling met 2 procent. In de ziekenhuizen liggen nu 3.073 mensen met corona, een stijging met 3 procent. Van die groep liggen 176 patiënten op intensive care, ook een stijging, met 2 procent.

In de periode van 29 maart tot en met 4 april is het aantal overlijdens wel licht gestegen. Dat bedraagt nu 23,7 overlijdens per dag, 3 procent meer dan een week ervoor.