Cyriel Dessers uit ongenoegen over invallersrol ondanks straffe statistieken: “Ik ben geen Thierry Henry, maar je moet wel de kans krijgen”

Cyriel Dessers (ex-Genk, nu Feyenoord) moest tegen Slavia Praag 64 minuten toekijken van de bank, maar leverde tien minuten na zijn invalbeurt de assist voor de 2-2. De Belgisch-Nigeriaanse spits uitte na de 3-3 in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League zijn frustratie over Feyenoord-trainer Arne Slot. “Ik doe altijd mijn ding en het team kan altijd op mij rekenen als het gaat om belangrijke goals maken, maar je moet wel de kans krijgen”, zei hij.

“Dat het team op mij kan rekenen, is in Europese wedstrijden al vaker gebleken en dat wilde ik weer laten zien”, zei Dessers aan ESPN. De aanvaller kan indrukwekkende statistieken voorleggen in zijn jongste zes Conference League-wedstrijden: zes goals en twee assists.

“Ik kreeg eindelijk mijn kans na bijna dertig wedstrijden. Sinds mijn blessure heb ik zes wedstrijden gespeeld met vier goals en twee assists, enkele goede wedstrijden met een paar belangrijke goals. Natuurlijk wil ik het nog beter doen, nog beter spelen en in mijn topvorm raken. Ik ben geen Thierry Henry en zal dat nooit worden. maar ik zal wel altijd mijn ding doen en het team kan altijd op mij rekenen als het gaat om belangrijke goals maken.”

Feyenoord-coach Arne Slot had, ook voor de camera van ESPN, uitgelegd waarom hij voor Bryan in plaats van Dessers had gekozen. “Het heeft te maken met de agressiviteit en het tempo waarin Bryan kan afjagen”, aldus Slot. “Dat willen we graag hoog en fanatiek doen en dan kunnen we Bryan goed gebruiken, maar het was een lastige keuze. Dessers wist wel al dat de kans bestond dat zijn concurrent moest spelen. Cyriel heeft het prima gedaan en de kans gekregen, maar dat was wel onder voorbehoud dat ik bij bepaalde wedstrijden ook andere keuzes zou kunnen maken. Vanavond is zo’n moment. Voor Cyriel is dat vervelend, maar ik wil de kwaliteiten van Bryan vanaf de eerste seconden inzetten.”