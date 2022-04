België werd zwaarder getroffen door corona dan andere landen: opvallend veel doden ten opzichte van besmettingen

België heeft tijdens de coronacrisis meer en langere piekperiodes gehad dan andere West-Europese landen, waardoor we proportioneel meer coronadoden hebben gehad. Dat zegt een nieuwe studie van John Crombez en Rob De Staelen van UZ Gent. “Tijdens de coronacrisis is er altijd gekeken naar het aantal besmettingen: stijgingen en dalingen in de cijfers. Wij hebben in onze studie vooral gekeken naar de ernst van de pandemie”, zegt John Crombez, onderzoeker Belgische gezondheidszorg aan het UZ Gent en voormalig Vooruit-voorzitter.

Daarvoor is gekeken naar de piekperiodes waarin er veel coronabesmettingen en -doden waren. Hoe langer en hoe vaker de periodes, hoe hoger de ernst. En daar scoort België dus niet goed. Ook Portugal en het Verenigd Koninkrijk deden het niet goed in West-Europa.

Opvallend is dat België proportioneel veel zwaarder werd getroffen in het aantal doden dan in het aantal besmettingen. In het begin werd altijd gezegd dat onze sterftecijfers zo hoog lagen door de overrapportering van het aantal doden. Dat klopt maar gedeeltelijk, zeggen de onderzoekers. Ook als er rekening werd gehouden met die factor, bleef België er immers bovenuit steken.

Hoe komt dat dan? “De gezondheidstoestand voor de coronacrisis verklaart voor een deel hoe hard een land wordt getroffen in het aantal doden. Landen werden onderverdeeld in vier categorieën aan de hand van verschillende gezondheidsindicatoren, zoals doodsoorzaken. België zat in de op één na slechtste categorie”, volgens Crombez.