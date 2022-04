Slechte verliezer José Mourinho is geen liefhebber van kunstgras: “We speelden op een plastic veld”

AS Roma verloor in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Conference League op het veld van het Noorse FK Bodø/Glimt. Roma-trainer José Mourinho zei dat hij het kunstgrasveld niet als excuus wilde inroepen, maar fulmineerde vervolgens wel over de grasmat. Hij achtte die verantwoordelijk voor de knieblessure van Gianluca Mancini.

Het humeur van José Mourinho werd al voor de wedstrijd op de proef gesteld toen een sneeuwbal naar hem werd gegooid. Na de 2-1-nederlaag in Noorwegen zakte het helemaal onder het vriespunt en haalde de Portugese coach uit naar de kunstgrasmat van FK Bodø/Glimt.

“Ik wil het niet als excuus gebruiken voor onze nederlaag, maar we hadden een belangrijke blessure (knieblessure voor Gianluca Mancini, red.), die ik de blessure van het plastic veld wil noemen. Het ligt buiten onze controle. Iemand heeft besloten dat men in een Europese competitie op een plastic veld mag spelen, dus speelden we op een plastic veld.”

AS Roma zag in de tweede helft Gianluca Mancini uitvallen. — © EPA-EFE

FK Bodø/Glimt is de angstgegner van AS Roma. Ook in de groepsfase troffen de clubs elkaar en toen kon AS Roma niet winnen. In Noorwegen verloren de Romeinen met 6-1, in Rome werd het 2-2. “Toch zijn we favoriet om de halve finale te halen”, zei Mourinho.