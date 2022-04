Hij stikte in stukje konijn en was even klinisch dood, maar straks vieren Lorenzo en Luciana hun gouden bruiloft: “Toen ze het uur van overlijden vroegen, was ik in shock”

Heusden-Zolder

Lorenzo Balzano (73) keek de dood in de ogen nadat hij een stukje konijnenlever in zijn mond had gestoken. Dankzij de snelle eerste zorgen van het medisch team van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is hij erbovenop geraakt. “Mijn man was zo goed als dood, maar hij heeft een tweede kans gekregen”, vertelt echtgenote Luciana.