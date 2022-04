Teller ‘Oekraïne 12-12’ staat op 26,7 miljoen euro

Het Consortium 12-12 heeft tot dusver 26,7 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Oekraïne en zijn buurlanden. De zeven humanitaire organisaties achter het consortium hebben vrijdag een eerste rapport gepubliceerd over hoe ze het geld hebben aangewend.

Woensdag stond de teller van ‘Oekraïne 12-12’ op exact 26.714.764 euro. Het gaat alleen om de giften die rechtstreeks op de rekening van het consortium werden gestort. Bedragen die de ngo’s afzonderlijk inzamelen, zijn er niet bijgerekend.

“Onze oproep voor Oekraïne krijgt veel respons”, zegt de coördinator van het consortium, Gilles Van Moortel. “Met uitzondering van de tsunami van 2004 in Zuidoost-Azië is de oproep Oekraïne 12-12 de grootste fondsenwervingscampagne van Consortium 12-12 voor slachtoffers van een humanitaire crisis in het buitenland sinds 30 jaar.”

Het geld gaat aan de hand van een verdeelsleutel naar de deelnemende organisaties van het consortium. Het gaat om het Belgische Rode Kruis (30 procent van de giften), Unicef België (22,78 procent), Plan International België (14,52 procent), Oxfam België (12,66 procent), Caritas International (8,18 procent), Dokters van de Wereld (6,16 procent) en Handicap International (5,7 procent).

Ze wenden de verzamelde fondsen onder meer aan om in medisch materiaal en bijstand te voorzien, voedselpakketten uit te delen, in (drink)water te voorzien, burgers te evacueren, onderdak en kleding aan te bieden, kinderen en vrouwen te beschermen, onderwijs te organiseren en vermisten op te sporen en gescheiden gezinnen te herenigen.

Vijf van de zeven ngo’s van het consortium zijn actief in het door Rusland binnengevallen Oekraïne zelf, waar naar schatting 6,7 miljoen mensen ontheemd zijn. Daarnaast zetten de organisaties van het consortium ook humanitaire hulp op poten in de buurlanden, waar meer dan 4 miljoen Oekraïners naar gevlucht zijn. Het gaat om Polen, Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slovakije.