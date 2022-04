KV Mechelen voor tweede jaar op rij op kop in ‘Belgen-klassement’ in Jupiler Pro League

KV Mechelen is goed op weg om zich voor het tweede seizoen op rij te kronen tot de 1A-club waar Belgische of in België opgeleide spelers de meeste speelminuten krijgen. Zondag, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, wordt Malinwa (met 17.788 ‘Belgische minuten’) alleen nog bedreigd door Zulte Waregem (17.690). De winnaar van het zogenaamde ‘Belgen-klassement’ strijkt straks een premie op van 600.000 euro.