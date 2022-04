Bestuurder laat wagen na ongeval achter in middenberm van E19, neemt nummerplaten mee

Een autobestuurder heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn beschadigde wagen op de E19 in Nijvel achtergelaten. De bestuurder ontvluchtte de plaats, en nam de kentekens van het voertuig mee.

De brandweerzone Waals-Brabant werd vrijdag omstreeks 1 uur opgeroepen voor een tussenkomst op de E19 in Nijvel in de richting Bergen. Ter hoogte van de parkeerzone Orival was een ongeval gemeld. Bij aankomst bleek een beschadigde wagen in de middenberm te steken.

In of nabij het voertuig was niemand te bespeuren. De enige betrokkene - de bestuurder - was gevlucht mét de nummerplaten. De federale wegenpolitie deed de nodige vaststellingen.