Hoe kunnen we vermijden dat zedendelinquenten als ‘campusverkrachter’ Robbie G. hervallen? “We zullen dat cijfer helaas nooit op nul krijgen”

Het is maar al te vaak dat plegers van zedenfeiten eerder veroordeeld zijn voor gelijkaardige feiten. Denk maar aan Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, of Dave De Kock, verdacht van de moord op kleuter Dean. Zo ook bij ‘campusverkrachter’ Robbie G. uit Hemiksem. Maar hoe kunnen we dit voorkomen? “Schuldbesef is een eerste stap, dat kan hen weerhouden om het opnieuw te doen”, zegt forensisch psychiater Nils Verbeeck.