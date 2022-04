“Zeker dertig doden en honderden gewonden” bij aanval op Oekraïens treinstation met geëvacueerde burgers

Bij een aanval op een treinstation in Kramatorsk zijn zeker dertig doden en honderden gewonden gevallen nadat twee Russische raketten ingeslagen zijn op het treinstation. Dat meldt Oleksandr Kamysjin, het hoofd van de Oekraïense spoorwegmaatschappij. Duizenden burgers waren er de voorbije dagen aan het aanschuiven in de hoop te kunnen evacueren.

Al een paar dagen probeerden duizenden Oekraïense burgers met de trein het Oosten van het land te ontvluchten. De wachtrijen van hoopvolle burgers die de omstreden regio Donetsk probeerden te ontvluchten waren kilometers lang. Aan de kant van de sporen probeerden tal van hardwerkende vrijwilligers orde te scheppen in de chaos. Want de Russen heb hun zinnen weer op het Oosten gezet na de reeks vernederende mislukkingen in de rest van het land.

De voorbije dagen groeide de angst voor gruweldaden van de Russen, zeker na het opduiken van de beelden in Boetsja waar tal van burgers vermoord werden, velen met hun handen vast geboeid op de rug. Die vrees was niet ongegrond want hoewel duizenden mensen probeerden te evacueren, zijn vrijdag twee Russische raketten ingeslagen op het station. Er vielen zo’n dertig doden en honderd gewonden, zegt Oleksandr Kamisjyn, hoofd van de Oekraïense spoorwegmaatschappij. De woordvoerster van de bestuurlijke regio Donetsk, Tetjana Ihnatenko, sprak op tv van 27 doden, waaronder twee kinderen en zeker dertig gewonden. De hulpdiensten hebben het over minstens 35 doden.

Oekraïne legt de schuld bij Rusland. Kyrylenko zei dat Rusland doelbewust burgers in het vizier neemt. “Ze wilden zoveel mogelijk vreedzame mensen gijzelen, ze wilden alles wat Oekraïens is vernietigen”, schreef hij op Telegram. Pro-Russische separatisten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk beschuldigden Oekraïne van de raketaanval.

“Russische onmensen veranderen hun methodes niet”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde vrijdagvoormiddag op de raketaanval via Telegram. “De bezetters hebben het treinstation in Kramatorsk bestookt met een raket. Duizenden vreedzame Oekraïners stonden er te wachten om geëvacueerd te worden. Ongeveer 30 mensen stierven, ongeveer 100 mensen raakten gewond. Politie en hulpdiensten zijn al ter plaatse.”

“Russische onmensen veranderen hun methodes niet”, aldus Zelenski. “Ze missen de sterkte en de moed om ons te bekampen op het slagveld, en dus vernietigen ze cynisch genoeg de burgerbevolking. Dit is een kwaad dat geen grenzen kent. En als het niet bestraft wordt, zal het nooit stoppen.”