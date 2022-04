Ferrero haalt nu ook Kinder-producten uit de rekken in VS

Met Pasen voor de deur heeft de Italiaanse fabrikant deze week in verschillende Europese landen (Frankrijk, België, het VK, Ierland, Zweden en Nederland) ook al verkochte Kinder-chocolaatjes teruggeroepen.

“Er zijn op dit moment geen bevestigde gevallen in de Verenigde Staten en er zijn geen andere Kinder- of Ferreroproducten getroffen door deze terugroeping,” zo legt het concern uit in een verklaring. Het geeft nog mee dat er samengewerkt wordt met de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten over de in Europa gemelde gevallen.

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn al 105 salmonellabesmettingen gelinkt aan het eten van onder andere Kinder Surprise en Schokobons.

De besmette chocolade wordt gefabriceerd in de Belgische fabriek in Aarlen. Volgens de gezondheidsautoriteiten is het eerste geval op 7 januari gedetecteerd. De oorzaak van de salmonella-uitbraak in de fabriek van Ferrero in Aarlen is een filter van twee grondstofreservoirs. De besmetting werd op 15 december ontdekt op de site.