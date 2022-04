Vlaanderen schenkt 50.000 euro voor heropbouw universitaire bibliotheek Kaapstad

Een zware brand verwoestte een jaar geleden een universitaire bibliotheek in Kaapstad in Zuid-Afrika. Vanuit Vlaanderen komt 50.000 euro voor de heropbouw van de bibliotheek.

Een combinatie van droogte en felle wind leidde in 2021 tot een zware brand op de Tafelberg bij Kaapstad. De vlammen sloegen over naar de nabijgelegen universiteit van Kaapstad, waar de Jagger Library zwaar werd getroffen. Het gebouw werd deels verwoest, een deel van de collectie van de bibliotheek werd vooral door bluswater getroffen. Een groot deel van de collectie kon wel in veiligheid worden gebracht.

Vanuit de KU Leuven – in de twee Wereldoorlogen zelf getroffen door brand – werd een sponsoractie op poten gezet, waarbij 25.000 euro werd ingezameld voor de heropbouw van de bibliotheek en de conservering van de collectie. Een bedrag dat door de Vlaamse regering werd verdubbeld. De 50.000 euro zal onder meer worden gebruikt voor het herstel van audio- en videotapes uit de collectie.

Vlaams minister-president Jan Jambon bezocht vrijdag de bibliotheek in het kader van een werkbezoek aan Zuid-Afrika.