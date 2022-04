Marc Van Ranst: “GEMS stopt, maar heel veel verschil gaat dat niet maken”

De adviesgroep GEMS, de expertengroep die de regering adviseert over het coronabeleid, heeft begin deze week haar laatste officiële vergadering gehad. De GEMS is daarmee aan haar einde toe, maar volgens GEMS-lid en viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gaat die stopzetting niet heel veel verschil maken. “De GEMS-leden blijven elkaar nog informeel spreken, we volgen de coronasituatie verder op.”