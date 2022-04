EU-vertegenwoordiging in Kiev gaat terug open

Ruim zes weken na het begin van de oorlog in Oekraïne gaat de vertegenwoordiging van de Europese Unie in Kiev vrijdag opnieuw open. Dat kondigde EU-buitenlandchef Josep Borrell aan tijdens de treinreis naar de Oekraïense hoofdstad. Zowel Borrell als voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vertrokken vrijdagochtend vanuit de Poolse grensstad Przemysl. De trein komt later vrijdag aan in Kiev.

Een dag na het begin van de oorlog werd de EU-vertegenwoordiging in Kiev volledig geëvacueerd en vanaf dat moment werkte een kernteam vanuit Rzeszow in het zuiden van Polen. Nu hervatten de werkzaamheden in de Oekraïense hoofdstad met een kleine bezetting.

De reis en de terugkeer van de ambassadeur - aan boord van de trein is ook ambassadeur Matti Maasikas - moeten laten zien “dat Oekraïne bestaat, dat er een hoofdstad is, een regering en vertegenwoordigingen van andere landen”, aldus Borrell. Die voegde daar aan toe dat het land nog steeds onder Oekraïense controle is.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid kondigde ook aan dat 7,5 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Boetjsa en elders.

Borrell zei dat er tijdens het bezoek ook zal gepraat worden over de militaire steun van de unie aan Oekraïne. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat de EU-landen de komende dagen instemmen met zijn voorstel om Oekraïne 500 miljoen euro extra te verstrekken ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten in hun strijd tegen het Russische leger. Hierdoor zouden de beschikbare middelen toenemen tot 1,5 miljard euro.