“Na de geboorte van mijn derde kind gaf ik overal het nummer van mijn man als eerste contactpersoon op. Dat bleek een geniale zet”

Ik heb de wereld nooit opgedeeld gezien in mannen en vrouwen. Tot ik moeder werd. Plots werd ik zomaar eerste aanspreekpunt voor alles wat met de kinderen te ­maken had. De crèche en later de school belden mij als eerste op als iemand ziek was of de zwemzak was vergeten. Ik besefte al snel: wie eerst het nieuws krijgt, zit met de mentale shit. Want vaak was de man niet bereikbaar of begon ik gewoon snel iets te regelen om ­ervan af te zijn.