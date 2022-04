Voormalig topvoetballer Igor Belanov vecht mee met Oekraïens leger: “Glorie aan iedereen die de bezetters bekampt”

“Fantastische moed en onuitputtelijke vechtlust”, schrijft de inmiddels 61-jarige Oekraïner op Facebook bij foto’s van zichzelf met een geweer in de handen, in een loopgraaf naast andere Oekraïense strijders. “Dit karakteriseert ons leger. We staan achter jullie! Vrede voor Oekraïne, en glorie aan iedereen die de bezetters bekampt die ons land van vrije en heroïsche mensen kwamen vernietigen. Ik geloof in een snelle overwinning! Glorie aan Oekraïne!”

Belanov bracht ook een bezoek aan een ziekenhuis in Odessa, waar hij aan gewonde soldaten de Gouden Bal toonde die hij in 1986 won.