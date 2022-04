Tesla roept 128.000 wagens terug in China wegens gevaar voor botsing

De auto’s waarop de terugroepactie in China betrekking heeft, hebben een “klein fabricagefoutje” in een onderdeel van de omvormer die de stroom naar de accu en de elektromotor regelt, zo meldt markttoezichthouder State Administration for Market Regulation. “In extreme gevallen verhoogt dit het risico op een ongeval en kan het een gevaar vormen,” klinkt het in de mededeling.

De terugroepactie betreft Tesla’s Model 3, geproduceerd tussen 2019 en 2022. De maatregel heeft betrekking op ongeveer 128.000 voertuigen, waaronder 93.578 die in Tesla’s fabriek in Shanghai worden geproduceerd.

Tesla heeft de afgelopen maanden op sociale media in China te maken gehad met talrijke klachten wegens vermeende kwaliteits- en serviceproblemen. In december heeft Tesla in China al bijna 200.000 voertuigen teruggeroepen vanwege een defect in de kofferbakken.

China is de belangrijkste markt voor het merk. Het bedrijf van Elon Musk bouwde in 2019 een enorme fabriek in Shanghai en een kwart van zijn totale productie wordt in het land verkocht.