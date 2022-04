Levenslange celstraf voor willekeurige moord op Londense lerares

Een man die in september 2021 in Londen willekeurig een vrouw aanviel en vermoordde, is vrijdag door de strafrechtbank van de Old Bailey veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij kan ten vroegste na 36 jaar vrijkomen. Dat meldt onder andere de BBC vrijdag.

De 28-jarige leerkracht Sabina Nessa verdween op 17 september in Londen op nauwelijks vijf minuten wandelen van het café waar ze met een vriendin had afgesproken. Een voorbijganger vond haar lichaam daags nadien in de vooravond, verborgen onder een bladerdek in een park.

Op 26 september werd Koci Selamaj gearresteerd op verdenking van moord. De Albanees zou naar Londen zijn gereden om er een willekeurige vrouw te vermoorden nadat hij werd afgewezen door zijn vrouw, van wie hij vervreemd was. Op camerabeelden is te zien hoe de 36-jarige garagehouder uit Eastbourne zijn slachtoffer met een gevarendriehoek op het hoofd sloeg tot ze bewusteloos was en haar wegsleepte. Daarna wurgde hij haar, verwijderde een deel van haar kleren en probeerde haar lichaam te verbergen.

De moord op Sabina Nessa gebeurde enkele maanden na die op Sarah Everard, de 33-jarige Londense die op straat werd aangevallen en vermoord. Die zaak had heel het Verenigd Koninkrijk in rep en roer gezet en zorgde voor een hevig debat over de veiligheid van vrouwen op publieke plaatsen.