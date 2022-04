Poetin brengt eerbetoon aan overleden ultranationalistische politicus

Na een eucharistieviering in de kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou werd een herdenkingsceremonie gehouden, waarbij Poetin even verscheen. Hij legde een boeket bloemen neer, en boog voor de open kist van Zjirinovski.

Zjirinovski was een veteraan van de Russische politiek, en een bijzonder omstreden figuur. Hij was leider van de rechts-populistische LDPR, maar lette er altijd op om niet in het vaarwater van Poetin te komen. Hij nam deel aan bijna alle presidentsverkiezingen in het moderne Rusland, waarbij hij de rol speelde van de luidruchtige maar niet al te rebelse opposant. Met zijn tirades, zijn oorlogszuchtige uitbarstingen, en zijn potsierlijke optredens staat hij in het geheugen van de Russen gegrift. Hij leed aan Covid-19, en overleed woensdag. Hij werd 75.

