EU blokkeerde al bijna 30 miljard aan Russisch eigendom als jachten, vastgoed en kunst

De Europese lidstaten hebben sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al voor bijna 30 miljard euro aan Russische eigendommen in de EU geblokkeerd. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat onder meer om helikopters, vastgoed, zeiljachten en kunstwerken, alles samen goed voor bijna 7 miljard euro, zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. De maatregelen maken deel uit van de sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd na de invasie van Oekraïne.

Ongeveer de helft van de Europese lidstaten heeft al cijfers doorgegeven aan de Commissie. Mogelijk gaat het dus al om een groter bedrag. Daarnaast is ook al voor minstens 196 miljard euro aan transacties bevroren.

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders spoort de Europese lidstaten aan om de sancties toe te passen en de resultaten zo snel mogelijk over te maken aan de Europese Commissie. “Sancties aannemen is niet genoeg. Het is belangrijk om onze vooruitgang te meten en het sanctiebeleid in de praktijk om te zetten.”

De Europese taskforce die de internationale samenwerking rond Russische sancties moet coördineren, heeft vrijdagmiddag een ontmoeting met Amerikaanse en Oekraïense vertegenwoordigers. De Europese lidstaten gaven donderdag hun zegen voor een vijfde sanctiepakket. Het gaat onder meer over een importverbod op steenkool.