Bayern München behoudt zege “met twaalf man” in Freiburg

Freiburg, de club van Hugo Siquet, had maandag beroep aangetekend tegen de uitslag omdat Bayern in het slot van de wedstrijd even met twaalf spelers op het veld had gestaan. Bij een dubbele wissel in de slotfase ging het mis nadat Kingsley Coman op het veld bleef staan terwijl zijn vervanger ook al tussen de lijnen was gekomen.

De fout gebeurde omdat aan de zijlijn het verkeerde rugnummer werd getoond. Volgens de Duitse bond ligt de schuld daarvoor hoofdzakelijk bij de scheidsrechters en weegt de overtreding te licht om Bayern te bestraffen, ook al omdat de Rekordmeister er geen sportief voordeel uit haalde.

In het klassement behoudt Bayern na 28 speeldagen dus een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Borussia Dortmund. Freiburg staat vijfde op drie punten van nummer vier RB Leipzig, dat het laatste Champions League-ticket in handen heeft.

Freiburg kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Het heeft daarvoor een werkdag de tijd. (belga)