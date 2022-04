Duitse president wil proces tegen Poetin

Over de vermoedelijke oorlogsmisdaden door Russische soldaten in Oekraïne zei Steinmeier aan het Duitse weekblad Der Spiegel: “Al wie voor deze misdaden verantwoordelijkheid draagt, zal zich moeten verantwoorden.” Behalve soldaten behoren daar “uiteraard ook diegenen toe die politieke verantwoordelijkheid dragen”, klinkt het.

De beelden uit Boetsja zijn vreselijk en amper draaglijk, zei Steinmeier. Ze tonen nogmaals “wat de misdadige overval van Rusland op Oekraïne betekent, hoeveel leed en dood hij brengt”, ook hoeveel mensen hij verdrijft. “Daar word je enorm woedend en droevig van.”

Steinmeier zei dat hij verrast was over de oorlog in Oekraïne. Hij zag het Russische beleid veranderen, “maar eerlijk gezegd hoopte ik nog op een restje van redelijkheid bij Vladimir Poetin”. De Duitse president was er niet van uitgegaan dat “de Russische president in een imperiale waan de totale politieke, economische, morele ondergang van zijn land zou riskeren”.