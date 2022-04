Genk geeft uitblinker bij de beloften Adnane Abid nieuw contract en plaats in A-kern

Abid stapte vijf jaar geleden van Eupen over naar Genk, waar hij inmiddels een van de blikvangers in het beloftenteam is. “Adnane is een creatieve en technisch vaardige flankaanvaller met een uitstekende spelvista. Hij is ook Belgisch jeugdinternational”, zegt Genk. “Wij wensen Adnane van harte proficiat en uiteraard heel veel succes in zijn verdere ontwikkeling in onze club.” (belga)