Schreuder is op zijn hoede met De Ketelaere en legt bal in kamp van Vormer: “Ruud moet zelf over toekomst beslissen”

Op zijn hoede voor De Ketelaere

Nog steeds een volledig fitte kern bij Club Brugge - die reeks zonder blessures begint heel uitzonderlijk te worden. “En dat is een compliment voor de spelers en mijn staf”, zegt Schreuder.

Want straks kan de Nederlander waarschijnlijk zonder kleerscheuren aan de Champions Play-offs beginnen. Hoewel: met De Ketelaere, Balanta en Sobol staan nog drie jongens op scherp, met die eerste ontegensprekelijk als belangrijkste naam. Als CDK zondag geel pakt, mist hij speeldag 1 van het titeldebat. “Ik heb daar met Charles over gesproken”, knikt Schreuder. “Maar we gaan zondag zien hoe we dat gaan doen, want we willen die wedstrijd tegen KV Mechelen ook gewoon winnen.”

De kans dat Schreuder hem aan de kant laat uit voorzorg, lijkt eerder klein. Want dan zit een topfitte De Ketelaere twee weekends zonder competitieminuten, en dat lijkt toch ook niet echt de bedoeling.

Keuze aan Ruud

Nu Zulte Waregem informeerde naar de diensten van Ruud Vormer én de kapitein vorige week eindelijk nog eens aan spelen toekwam, rijst de vraag waar de toekomst van de Nederlander ligt. “Dat moet Ruud zelf beslissen, want hij heeft nog een contract bij Club Brugge”, aldus Schreuder droogjes. Zijn coach onderstreept wél dat Vormer een voorbeeld is op en naast het veld. “Hij traint al weken uitstekend en gedreven: daarom heb ik hem op Beerschot ook gewoon beloond. Ruud verdiende dat, en terwijl konden we Denis laten rusten. Kijk: het is niet eenvoudig om zo’n ervaren mannen op de bank te laten. Met Dost en Balanta zet ik nog spelers naast de ploeg die bij alle andere Belgische teams altijd basisspeler zouden zijn. Maar ik moet nu eenmaal keuzes maken.”

Of Schreuder er voor zal ijveren bij Vormer om zijn contract nog een jaar uit te doen - zonder veel te spelen - moet nog blijken. “Nogmaals: hij moet zijn eigen toekomst bepalen. Ik kan alleen maar zeggen dat het bewonderenswaardig is hij Ruud omgaat met de situatie.”

Statement richting concurrentie

Ondertussen houdt Schreuder de kleedkamer wel netjes in evenwicht, en kan hij mits een zege tegen KV Mechelen gewoon 24 op 24 pakken. Het zou een statement zijn richting de concurrentie voor de Champions Play-offs. “Ik praat veel met spelers, maar we moeten ook geen praatclub worden. Het gaat nog steeds over voetbal. We hebben hier allemaal hetzelfde doel, ook de jongens die niet spelen”, zegt hij. “We wisten dat het begin wat zoeken zou zijn, en dat leverde terecht kritiek op. Ik heb gewoon mijn eigen beeld en idee gevolgd. Nu zijn we tevreden over de resultaten en vaak ook over het spel, dus we mogen niet op onze lauweren gaan rusten. Het proces in de kleedkamer is het belangrijkste en we hebben een soort positivisme gecreëerd. Dat vertrouwen zie je op het veld.”