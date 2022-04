Het federaal voedselagentschap (FAVV) trekt de toelating in van de Ferrero-fabriek in Aarlen. Ferrero roept intussen alle Kinder-producten geproduceerd in deze fabriek terug. In december werd salmonella ontdekt in de fabriek. Toch werden niet de nodige maatregelen genomen. Ferrero geeft nu toe dat het in de fout is gegaan.