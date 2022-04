Vincent Kompany heeft er vertrouwen in voor de clash op slotspeeldag: “Het resultaat van AA Gent interesseert mij niet”

Vincent Kompany viert zondag zijn 36ste verjaardag en hij hoopt om dan ook het ticket voor Play-off 1 te vieren. De coach van Anderlecht heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg zondagavond nog steeds in de top vier staat. “Maar we kunnen ons er niet inpraten. Voetbal gebeurt op het veld.”

Wie het laatste ticket voor de Champions’ Play-Offs bemachtigt, hangt allemaal af van de laatste speeldag. De scenario’s zijn simpel. Als Anderlecht wint tegen KV Kortrijk, is het altijd zeker van Play-off 1. Als paars-wit punten laat liggen en Gent wint van OHL, wippen de Buffalo’s naar de vierde plaats. “Ik zit lang genoeg in het voetbal om te beseffen dat alles nog mogelijk is”, reageerde Anderlecht-coach Vincent Kompany. “Ik hou rekening met alles.”

Van eén ding is de voormalige Rode Duivel wel zeker van: “Mijn team zal KV Kortrijk niet onderschatten. We bereiden ons voor op het beste Kortrijk. Als Belhocine alles verandert voor die laatste wedstrijd, is het aan ons om flexibel te zijn. We hebben dit seizoen al twee keer tegen hen gespeeld. Eén keer ging dat goed, één keer minder. Hoe zij nu naar de wedstrijd toeleven is niet belangrijk voor ons.”

© BELGA

Uitslag AA Gent onbelangrijk

Volgens Kompany is er geen extra druk rondom het team. “We bouwen op dezelfde manier op naar deze wedstrijd als naar elke andere wedstrijd. We leven hier naartoe alsof het een finale is, maar zo leven we naar elke wedstrijd toe. Ik heb er vertrouwen in. Ik zie niemand gekke dingen doen en dat is goed. We hebben plots geen andere mindset dan anders. We weten al lang hoe we zulke wedstrijden gaan aanpakken. Al vanaf dag één weten mijn spelers hoe we zo’n laatste wedstrijd willen aanpakken, hoe we een titelwedstrijd willen aanpakken, hoe we penalty’s zouden trappen. We zijn mentaal consistent. Ondanks dat de minderen momenten in het begin van het seizoen misschien een reden tot paniek waren, heb ik mijn spelers altijd ingeprent dat ze er wel zullen komen. Vroeg of laat wordt hard werken altijd beloond. Maar we kunnen in niet in Play-off 1 praten, voetbal gebeurt op het veld.”

De laatste dagen was er wat te doen over de wedstrijd van AA Gent vorig weekend en de mogelijke buitenspelgoal van Cercle Brugge, maar die heisa heeft Kompany naar eigen zeggen niet gevolgd. “En ook het resultaat van Gent zondag interesseert mij niet. Er zijn weinig scenario’s waarin dat belangrijk is. We hebben het in eigen handen. Dat was niet vanzelfsprekend en we waren ook voorbereid op andere scenario’s. Er zal wel iemand de score in die wedstrijd volgen en misschien een signaal geven mocht het nodig zijn. We willen zelf winnen, dat interesseert mij.”

Yari Verschaeren onzeker

Hoe belangrijk is die plek in Play-off 1 voor Anderlecht? “Die is altijd cruciaal”, reageert Kompany. “Er zijn in België een zestal ploegen voor wie dat elk seizoen cruciaal is. Dit seizoen komt Union er tussen gefietst, dik verdiend trouwens, maar dat maakt het nog meer dan anders normaal dat we er tot op de laatste dag voor moeten knokken.”

Of de ploeg die na zondag die laatste plaats in Play-off 1 heeft veroverd, in het voordeel is voor de bekerfinale, dat denkt Kompany niet. “Of toch niet als wij in Play-off 1 staan. Voor ons maakt dat niet uit richting bekerfinale. We gaan plots niet anders doen volgende week als dat het geval is. Ik weet niet hoe Gent ermee zou omgaan. Meer of minder euforisch. We zijn daar trouwens ook nog niet mee bezig. Als, als, we zien wel.”

Yari Verschaeren moest tijdens de wedstrijd van vorige week tegen Charleroi nog in de eerste helft naar de kant met een blessure. Of hij speelklaar geraakt voor de wedstrijd van zondag tegen KV Kortrijk kon Kompany nog niet zeggen. “We gaan tot de laatste seconden wachten om een beslissing te nemen met Yari. Het gaat hier niet over wel of geen risico’s nemen. Hij moet zowel mentaal als fysiek klaar zijn. Als dat niet het geval is, zullen anderen het opvangen. Ashimeru is zeker niet beschikbaar zondag”, voegde Kompany er nog aan toen. “Of hij de bekerfinale haalt, moeten we nog bekijken.”