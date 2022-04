Tweevoudig Rode Duivel Henri Depireux (78) overleden: “Herenigd met vriend Dominique D’Onofrio”

Gewezen Rode Duivel Henri Depireux is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen onder meer Seraing en Standard, twee van de vele teams waar hij na zijn carrière op de trainersbank zat, vrijdag via hun clubkanalen.

“We hebben droevig nieuws ontvangen met het overlijden van “King” Henri Depireux. Het was op Pairay dat hij zijn fabuleuze parcours in het voetbal heeft beëindigd en we zullen nooit zijn legendarische geklets vergeten. Hij heeft ongetwijfeld in het voetbalparadijs hierboven zijn vriend Dominique (D’Onofrio) al teruggevonden. Bedankt voor alles, Henri. Rust in vrede”, schrijft Seraing, waar Depireux in 2015-2016 aan de slag was.

Ook Standard laat weten in rouw te zijn. “We vernamen met grote droefenis het overlijden van onze ex-legende Henri Depireux op 78-jarige leeftijd. Hij won 3 Belgische landstitels in onze kleuren (1969, 1970 en 1971 - 91 matchen/31 goals)”, schrijven de Rouches. “In 1976 begon de ex-Rode Duivel aan een lange trainerscarrière die hem tot tweemaal toe bij Standard de Liège bracht, eerst als assistent-coach van Jean Thissen in 2000 en nadien als trainer van Standard Femina in 2011. Dit voor een korte periode waarin hij in 2011 de Belgische Supercup en de BeNe SuperCup in de wacht sleepte. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten.”

De voormalige middenvelder begon zijn spelerscarrière in 1963 bij Luik en droeg daarna ook het shirt van onder meer Standard, Racing White, RWDM, opnieuw Luik, Bas-Oha en Tilleur. Hij speelde twee keer voor de nationale ploeg, in november 1969 in een oefeninterland tegen Mexico en in februari 1971 in een EK-kwalificatiematch tegen Schotland.

Als coach begon Depireux in 1976 bij Bas-Oha. Er zouden een rist clubs volgen zoals Tilleur, UR Namen, Winterslag, het Portugese Belenenses, het Zwitserse Bellinzone en het Franse Metz. Depireux coachte ook de nationale ploegen van Kameroen (1996-1997) en Congo (2006-2007). (belga)