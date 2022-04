Priske wil met Antwerp reguliere competitie in stijl afsluiten: “Daarna is alles mogelijk in de Champions’ play-offs”

De Champions’ play-offs zijn binnen voor Antwerp FC, maar dat wil niet zeggen de ze bij de Great Old op hun lauweren gaan rusten. Toch niet als het van Brian Priske afhangt. “Ik denk nog niet aan de play-offs. Alle focus ligt op de partij van zaterdagavond tegen Cercle Brugge. We willen de reguliere competitie op een mooie manier afsluiten”, zei de Deense trainer op zijn wekelijkse persbabbel.

Brian Priske zat de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent van vorige week aandachtig te volgen. Hij wist dus meteen dat Antwerp zeker was van de Champions’ play-offs, maar ook dat zijn team de zege zaterdagavond niet cadeau zal krijgen van de Vereniging. “Ons harde werk van de voorbije negen maanden werd beloond. Ik ben fier op mijn staf en spelers. Vooral dat iedereen kalm is kunnen blijven in de soms toch wel woelige periodes. Ik hoop zaterdag op een gevulde Bosuil, een mooie sfeer en een verdiend applaus voor mijn spelers. Wat Cercle Brugge betreft: ronduit indrukwekkend wat ze elke week laten zien op fysiek vlak. Op vlak van sprintmeters en high intensity runs behoren ze tot de top van België”, was Priske onder de indruk van groen-zwart.

Geel gevaar

Antwerp moet het zonder Verstraete en Buta doen. Ze zijn allebei geel geschorst. Nainggolan en Yusuf missen de start van de play-offs bij een eventuele gele kaart. Ondanks dat ‘geel gevaar’ lijkt de Deense coach toch op de twee middenvelders te rekenen. Of speelt hij een potje blufpoker? “Schorsingen en blessures zijn risico’s van het vak. Ik speel zaterdag met de elf jongens waarvan ik denk dat ze ons best aan de drie punten kunnen helpen.”

Nainggolan mist de start van de play-offs als hij een gele kaart krijgt tegen Cercle Brugge. — © BELGA

Na Cercle volgt de eindronde met tegenstanders Union en Club Brugge. Wie daar nog bijkomt -Gent of Anderlecht- speelt geen al te grote rol volgens Priske. “Het maakt me niet uit. We zullen klaar zijn voor de play-offs”, zei hij. De doelstelling om in de top vier te eindigen werd alvast behaald. Priske kreeg naar eigen zeggen nog geen nieuwe doelstelling opgelegd, al mikt hij wel naar het allerhoogste. “We willen elke match winnen. Win je er veel, dan ben je in staat om mooie dingen te bereiken. De titel? Het heet niet voor niets Champions’ play-offs. Alles is mogelijk. Racing Genk was er vorig jaar ook dicht bij, hé”, besloot Priske. De Limburgers begonnen vorig jaar als laatste en met een achterstand van tien punten (na halvering) aan de play-offs en eindigden op de tweede plaats met evenveel punten als Club Brugge.