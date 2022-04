Gewezen toptennisser Boris Becker schuldig bevonden aan frauduleus faillissement

De Duitse voormalige toptennisser Boris Becker is in een Londense rechtbank schuldig bevonden voor verschillende aanklachten. Hij heeft delen van zijn vermogen achtergehouden voor de curator, oordeelde de jury.

“Boem Boem Becker” werd in juni 2017 failliet verklaard, maar hij zou daarna zijn verplichtingen bij het aflossen van zijn schulden niet zijn nagekomen.

De 54-jarige ex-tennisser moest zich voor meer dan 20 aanklachten verantwoorden. Hij probeerde onder meer te verhinderen dat de curator toegang kreeg tot zijn bezittingen. Hij zou eigendommen ter waarde van 2,1 miljoen euro verborgen hebben gehouden.

De Duitser, die sinds 2012 in Groot-Brittannië woont, beweerde dat hij had meegewerkt met de curator die zijn vermogen moesten veiligstellen, en dat hij zelfs zijn trouwring had aangeboden.

De drievoudige Wimbledon-winnaar riskeert een celstraf. De strafmaat wordt op 29 april bekendgemaakt. Becker kan nog in beroep gaan tegen zijn veroordeling.