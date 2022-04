Hein Vanhaezebrouck koestert weinig illusies in aanloop naar match van de laatste kans: “Hulp van Kortrijk? Ik reken op niets”

“De club heeft beslist om niet verder te gaan in dit dossier, hoewel er toch heel wat elementen aanstootgevend zijn. Dat siert AA Gent”, keek Hein Vanhaezebrouck bij aanvang van de wekelijkse persbabbel nog een laatste keer terug op het veelbesproken tegendoelpunt dat de Buffalo’s vorig weekend slikten op bezoek bij Cercle Brugge. Een cameraman die niet op zijn plaats is, dat is onaanvaardbaar. Je mag je echter niet miskijken op dat ene feit: er was een beeld beschikbaar voor de VAR en daarop is ook te zien dat die speler van Cercle wel degelijk buitenspel staat. Maar de VAR is er niet in geslaagd om een buitenspellijn te trekken. Als je ziet dat er bijna één meter verschil is tussen de speler van Cercle en de laatste speler van ons, tja.”

“Je moet dus zeker niet alleen in de richting van het mediabedrijf kijken dat niet tijdig een cameraman ter plekke had maar de VAR is er dus opnieuw niet in geslaagd om een buitenspellijn te trekken. Dat is groot hé, het gat tussen die 2 spelers, kijk maar”, wees HVH naar de schermen in de Gentse perszaal waar een camerabeeld van de bewuste fase met een door een clubmedewerker aangebrachte buitenspellijn werd geprojecteerd.

Vanhaezebrouck beseft dat de beslissing van de club om geen verdere juridische stappen te ondernemen, kwaad bloed zet bij de eigen achterban: “De supporters hebben het er inderdaad moeilijk mee maar het siert de club dat we dit niet tot het uiterste drijven. Hierdoor had eventueel zelfs de start van play-offs moeten worden uitgesteld. Dit is evenwel natuurlijk in ons nadeel. Maar vanaf nu focussen we ons op onze volgende wedstrijden en onze Foundation, die is op zich al belangrijker dan al die VAR-toestanden.”

“25 op 27, beter kan bijna niet”

Zondag ontvangt AA Gent immers OH Leuven in de Ghelamco Arena. Een duel dat vooraf omgedoopt werd tot de match van de KAA Gent Foundation maar die door het puntenverlies op bezoek bij Cercle Brugge nu vooral 90 minuten bang afwachten wordt voor de Buffalo’s: “Voor ons is het heel belangrijk dat we winnen. We willen die heel sterke reeks afsluiten met een overwinning. Dat zou fantastisch zijn: 25 op 27, dat is meer dan wie dan ook.”

“Ondanks de ontgoocheling van vorige week moet dat mogelijk zijn. We onderschatten OHL absoluut niet; het is een team met veel kwaliteiten. Vorige week konden ze even goed gewonnen hebben, nu is dat niet anders. We zullen in een vol stadion proberen om het stichtende voorbeeld van de Foundation te gebruiken en volle focus op die match te houden.”

Toch is de ontgoocheling in de stem van Hein Vanhaezebrouck nog steeds duidelijk merkbaar: “Ondanks die reeks kun je er naast grijpen, dat weet je vooraf als zo ver achter staat. Beter kan bijna niet als je weet dat je ook nog een verplaatsing naar Club Brugge voor de kiezen krijgt”, prijst HVH toch nog eens de knappe reeks van zijn team.”

“Reden voor eventuele niet-kwalificatie is louter financieel”

Tegelijk weet Vanhaezebrouck ook waar het uiteindelijk is fout gelopen: “Als je ziet hoe we ook in die periode tegenslagen kenden, meermaals ten onrechte met tien man een overwinning konden boeken. Dan kun je alleen maar trots zijn op wat die jongens hebben gepresteerd. De reden voor een eventuele niet-kwalificatie is uiteindelijk louter financieel.”

“We wisten dat we in januari enkele jongens zouden missen door de Afrika Cup, andere jongens vielen geblesseerd uit of raakten besmet met corona. We hoopten iets te realiseren qua transfers maar dat is niet gelukt. Bovendien moesten wij wel Europees vol aan de bak, daar hebben we voor gekozen maar ook punten gekost. In januari was er geen Europees voetbal en als we daar iets hadden kunnen doen, telden we nu allicht drie of vier punten meer.”

Anderzijds kenden de Buffalo’s ook een moeizame competitiestart en leed AA Gent al te vaak puntenverlies tegen zogenaamd kleinere opponenten. Maar op dat punt toont HVH opvallend veel begrip: “Het puntenverlies tegen Seraing en Beerschot is niet zo vreemd: vaak was dat de laatste match van een reeks van 8 of 9 in 24 dagen. Dan moet je ook eens roteren, zodat iedereen fit blijft tot maart en april. En dan loop je ook al eens tegen de lamp en lijd je onnodig balverlies. Dat was ook trouwens niet altijd de weergave van de match: vaak lieten we te veel kansen liggen. Mochten we meer efficiëntie aan de dag gelegd hebben, dan stonden we nu veel verder.”

Voor de wedstrijd van de laatste kans, moeten de Buffalo’s al hopen op wat hulp uit onverwachte hoek: “Hulp van Kortrijk? Ik reken op niets. Natuurlijk ken ik Kortrijk, ik ken er zelfs bijna elke fan. Misschien zelfs beter dan de huidige spelersgroep. Ik zal altijd een speciale link hebben met hen en de club. We hebben niets in de hand en moeten enkel gefocust zijn op onze eigen prestatie. En proberen te winnen tegen OHL.”

Geen Vadis Odjidja tegen OH Leuven, finale blijft een vraagteken

“Op die manier komen we ook in de beste omstandigheden aan start van de play-offs. Drie punten erbij, betekent een hoger aantal punten bij de start. Of dat nu Play-off 1 of 2, dat maakt geen verschil. We zullen nu wel meteen na de match weten wat het eindresultaat is. Ik ben al blij dat Anderlecht niet na ons mag spelen, zoals vorige week het geval was. Dat kan toch altijd voor – of nadelen hebben. De concurrenten spelen nu toch gelijktijdig, dat is al iets.”

Tenslotte had Vanhaezebrouck nog minder goed nieuws uit de Gentse ziekenboeg: “We zitten met enkele zorggevallen: Vadis is er één van. Het valt nog af te wachten, maar zondag zal zeker niet lukken. De finale is nog iets te ver af om nu al in te schatten. Okumu is er ook één. Dat wordt ook afwachten voor dit weekend. Er was deze week ook nog kleine hinder bij Owusu, Kums en De Sart. Morgen hebben we echter nog een training en dan zullen we wel zien wie er zondag al dan niet inzetbaar is. Het is niet zo dat ze zeker langer out zijn, maar zoiets kan wel even aanslepen. Het valt dus af te wachten hoe alles evolueert.”