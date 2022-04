Groningen-coach gunt Bjorn Meijer transfer naar Club Brugge: “Dit is een gigantisch mooie stap”

Flashback naar vorige zomer: op deadline day telt Club Brugge 4 miljoen euro neer voor Faitout Maouassa (23). U was het misschien al vergeten, want de Fransman kwam tot dusver amper 356 minuten in actie en haalt al bijna vijf maanden de selectie niet meer. Zonde, want hij moest het linksbackprobleem oplossen. Hij moest iets extra’s bieden ¬tegenover Eduard Sobol en Federico Ricca, maar dat is dus nooit gelukt.

Nieuwe zomer, nieuwe kans, maar Club slaat zelfs al toe in volle lente. Vorige week schreven we dat het een bod van dik 3 miljoen deed op Bjorn Meijer (19) van FC Groningen. De Nederlandse middenmoter wees dat af, maar woensdag kwam Club opnieuw aankloppen. Het heeft Meijer immers al overtuigd om de stap te zetten en verhoogde zijn bod naar 4,5 miljoen. Een transfer komt zo almaar dichterbij. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van Groningen, houdt voorlopig het been stijf. Hij hoopt 6 miljoen te vangen, maar verwacht wordt dat beide clubs elkaar weldra zullen vinden. Zeker omdat Meijer niet meer van plan is om zijn (qua salaris zeer beperkt) contract bij Groningen – tot 2023 met optie – nog te verlengen. En omdat hij echt zijn zinnen gezet heeft op blauw-zwart en de Champions -League.

Jeugdinternational

Als Club Meijer straks voor meer dan 5 miljoen binnenhaalt, is dat best veel geld. Zeker voor een jongen die maar 21 matchen voor Groningen speelde en pas sinds eind december titularis is. Maar het moet wel gezegd dat hij sindsdien indruk maakt. De 1,90 meter grote verdediger is fysiek sterk en heeft een groot loopvermogen, waardoor hij ook als wingback kan spelen. Zijn twee assists tonen dat hij vlotjes de achterlijn haalt en zijn eerste profgoal tegen Willem II dat hij met zijn lengte gevaarlijk kan zijn op stilstaande fases. Belangrijk bovendien voor Club: op de Nederlandse jeugd¬international – voorlopig komt hij uit voor de U19 – zit ongetwijfeld nog rek. Vandaar de serieuze inspanning van het bestuur.

Afwachten dus wanneer Groningen overstag gaat, maar hun trainer Danny Buijs ligt alleszins niet dwars. Hij liet vrijdag op zijn persconferentie – toen het ging over online kritiek van de fans op Meijer – optekenen dat hij zijn speler de transfer gunt. “Ik heb veel moeite met de berichten die Bjorn op sociale media ontvangt”, zegt Buijs. “Ik snap de emotie die ontstaat, maar we moeten realistisch blijven. Dit is zo’n gigantisch mooie stap voor hem. Je kan hem niet verwijten dat hij dit wil. Dit is zijn toekomst en hij kan naar een club van een heel hoog niveau, die elk jaar Europees speelt en een heel goed plan aan hem heeft gepresenteerd. Dan kun je wel zeggen: laat hem een jaar of twee wachten. Maar deze jongen heeft best wat pech gehad met blessures. Wie garandeert hem dat hij deze kans over twee jaar nog krijgt?”

Een goed punt trouwens dat Buijs aanhaalt, want een van de redenen dat Meijer niet eerder doorbrak, is effectief blessureleed. Maar anno 2022 lijkt the sky plots the limit. Wordt het derde bod van Club het juiste?