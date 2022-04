De vrouw die Oekraïne doorkruist om de Russische oorlogsmisdaden te registreren: “Hoe wreed kan je zijn als je een kind zelfs geen water wil geven?”

Elke morgen kijkt Iryna Venediktova (43) op haar gsm naar de foto van een Oekraïens jongetje, dat de Russen doodschoten. De ouders namen zijn lijkje op hun 350 kilometer verre vlucht mee om het in vredige grond te kunnen begraven. “Die foto, dat verhaal motiveert me om door te gaan”, zegt Iryna Venediktova, de Oekraïense procureur-generaal die de oorlogsmisdaden in haar land registreert.