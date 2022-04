Na Boetsja en Borodjanka gaan nu de beelden uit Kramatorsk de wereld rond. Daar sloegen twee Russische raketten in op het treinstation, waar honderden burgers op evacuatie stonden te wachten. De balans is zwaar: er vielen al zeker 50 doden onder wie 5 kinderen. Honderden anderen raakten gewond. Is Poetin doelbewust de Oekraïense burgers aan het viseren, of gaat het om een vreselijke fout?