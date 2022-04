Dieven blijven maar fietsen van Wim viseren, buit loopt deze keer op tot 70.000 (!) euro: “Wraakroepend”

In de nacht van woensdag op donderdag werd De Fietsfabriek aan de Betekomsesteenweg in Aarschot het slachtoffer van een spectaculaire inbraak. Via een gat in de muur verschaften de dieven zich toegang tot de winkel en via datzelfde gat werden maar liefst twaalf peperdure racefietsen naar buiten geloodst. “Wraakroepend”, reageert zaakvoerder Wim Deroover.

De inbrekers wisten duidelijk goed waar ze mee bezig waren, want op die plaats in de winkel is er een blinde spot wat beveiliging betreft. “Daardoor is het alarm niet in werking getreden”, zegt medewerker Joeri. “De inbrekers hebben, eens het gat geslagen was, binnen de twee meter rond de opening, fietsen gestolen. Het gaat om maar liefst twaalf stuks.” (Lees verder onder de foto)

De dieven maakten een gat in De Fietsenfabriek om aan de haal te gaan met twaalf peperdure racefietsen. — © IF

De dieven geraakten aan de fietsenzaak via een nabijgelegen terrein, waar ze een omheiningsdraad doorknipten. Daarna gingen ze met het grove materiaal aan de slag aan de zijgevel van de zaak. En dat was goed gezien, want op die plaats hangen er geen extra houten panelen tegen de binnenmuur. Op heel wat plaatsen in de winkel is dat wel het geval om fietskleding en ander materiaal aan op te hangen. “Het is heel duidelijk dat er vooraf goed aan verkenning is gedaan”, zegt zaakvoerder Wim.

Derde inbraak

Het gat is intussen voorlopig dicht gemaakt met metalen platen. De definitieve herstelling zal een kostelijke zaak worden, verwacht Wim. Maar ook het financieel verlies van de fietsen loopt makkelijk op tot 70.000 euro, want de fietsen zijn van dure merken zoals Scott en BMS. “Het is al de derde keer op acht jaar tijd dat we fietsdieven over de vloer krijgen”, zegt Wim met een diepe zucht. “Dat was dan wel op andere locaties van onze zaak.” (Lees verder onder de foto)

“Het is heel duidelijk dat vooraf goed aan verkenning is gedaan”, zegt zaakvoerder Wim. — © VDT

Op die bewuste nacht van woensdag op donderdag werd ook een inbraak in een fietsenwinkel in Westerlo gemeld. Mogelijks gaat het om dezelfde daders. Verder onderzoek door de politie moet meer duidelijkheid brengen. Wim verwacht alvast niet dat de fietsen teruggevonden zullen worden. “De inbrekers zijn duidelijk geen amateurs, die wel zullen weten waar ze de buit snel kwijt kunnen.”