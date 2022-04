“Chelsea is een sterfhuis. Een abattoir vol prachtig vlees dat door een slecht werkende koeling langzaam wegrot”

Was ik Romelu Lukaku geweest, ik zou óók zo opvallend mogelijk alles naast hebben geschoten wat donderdagavond, in de wedstrijd tegen Real Madrid, toevallig voor mijn voeten viel. Hij wil weg en niemand voelt beter aan wanneer het goede moment is aangebroken, al hoef je daar nu niet echt voor te hebben doorgeleerd. Chelsea is een sterfhuis. Een abattoir vol prachtige vlees dat door een slecht werkende koeling langzaam wegrot.