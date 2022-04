Romelu Lukaku nu ook op de sukkel met blessure: “Het is niets ernstigs, maar wel pijnlijk voor hem”

Thomas Tuchel heeft vrijdag bekendgemaakt dat Romelu Lukaku twijfelachtig is voor de trip van Chelsea naar Southampton, zaterdag op de 31e speeldag van de Premier League. De Rode Duivel heeft last van zijn achillespees, aldus de Duitse coach van de Blues.

Ook achter de naam van Hakim Ziyech staat een vraagteken, terwijl Callum Hudson-Odoi zeker out is. “Romelu Lukaku en Hakim Ziyech waren gisteren niet aanwezig op de training en we zullen moeten zien of ze in staat zijn om deel te nemen aan de oefensessie van vandaag. We moeten ze deze test geven om in te schatten of ze zaterdag kunnen spelen”, zei Tuchel vrijdag tijdens een persconferentie.

De voormalige T1 van PSG maakte zich evenwel niet te veel zorgen over zijn Belgische spits. “Romelu heeft pijn in zijn achillespees. Het is niets ernstigs, maar wel pijnlijk voor hem.”

De Londenaren, die deze week in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 1-3 verloren van Real Madrid, zullen tegen de Saints dus uit een ander vaatje moeten tappen. Chelsea staat derde met 59 punten, ver achter koploper Manchester City (73) en Liverpool (72).