Buurt geschokt na aanval met hamer op zestiger, die nog steeds voor zijn leven vecht: “Het zijn zo’n lieve mensen”

Naast de voordeur werd een raam stukgeslagen. Een grote bloedvlek in het midden van de Onderwijsstraat herinnert aan de vreselijke feiten (kleine foto). — © jve

Knokke-Heist

De 63-jarige G.V., die donderdag in Knokke-Heist aangevallen werd met een hamer, vecht nog steeds voor zijn leven. Zijn 44-jarige stiefzoon werd intussen aangehouden op verdenking van poging tot moord. Enkele weken geleden moest de politie al eens tussenkomen op hetzelfde adres. Ondertussen kunnen buurtbewoners niet vatten wat er in hun straat gebeurd is. “Zijn toestand zag er heel ernstig uit.”