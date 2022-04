Achter de schermen in Tubeke: onze man ging op bezoek bij de VAR én mocht ook zelf ondervinden hoe lastig het is om achter de knoppen te zitten

Dat het dit weekend gezellig druk wordt in Tubeke. Liefst zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League worden zondag op hetzelfde ogenblik gespeeld. En dat zorgt ook voor gepuzzel in scheidsrechtersland. Twee VAR-teams kruipen voor de gelegenheid nog eens in het befaamde busje, maar de vijf andere nemen plaats in het VAR Replay Centre. Wij gingen vorig weekend al een kijkje nemen achter de schermen.