Je wilt niet weten wat er in het jeugdvoetbal allemaal geroepen wordt langs de lijn. Of toch? Dit zijn de opvallendste verwijten én excuses

Via het nieuwe meldpunt krijgt Voetbal Vlaanderen gemiddeld zes klachten per weekend, en dat blijkt slechts een fractie van het werkelijke aantal incidenten. Pijnlijk, nu het jeugdvoetbalseizoen stilaan op z’n einde loopt. Uit de zaken die in de loop van dit voetbalseizoen al voor de ‘Kamer in de Strijd tegen Racisme en Discriminatie’ verschenen, haalden we de opvallendste verwijten (en excuses) die te horen waren tijdens jeugdwedstrijden. Het gaat om letterlijke citaten van erg beledigende woorden, om zo te tonen hoe grof het eraan toegaat.