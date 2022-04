Liberaal Europarlementslid wil btw op paarden naar 6 procent, maar krijgt prompt deksel op de neus

Hilde Vautmans, Europarlementslid voor Open VLD en zelfverklaarde amazone, had zich de publieke belangstelling wellicht anders voorgesteld. Na jarenlang lobbywerk laat Europa de ruimte om de btw op de aankoop van paarden naar 6 procent te brengen. En toen ze die verwezenlijking in de markt zette, bleek amper iemand daarmee opgezet.

De timing zit dan ook volledig verkeerd. Nog maar net liet de regering verstaan dat er geen geld is om de btw op fietsen naar 6 procent te brengen. Dan is het maar al te gek dat het op de aanschaf van een paard wel zou kunnen. Koppel dat aan het feit dat Vautmans voorzitter is van de MEP Horse Group, een kliekje paardenenthousiastelingen in het Europees Parlement dat zich al langer bekommert om de belangen van de paardensector, en het geheel begint wel heel hard naar puur dienstbetoon te gaan.

Vautmans kreeg dan ook prompt het halve internet over zich. Liberalen en paarden, het is al lang geen goed huwelijk.

(Lees verder onder de Twitterberichten)

Voor alle duidelijkheid, de btw op de aankoop van paarden zal voorlopig niet naar 6 procent zakken. De federale regering lijkt niet van plan in het voorstel van Vautmans mee te gaan. Of toch niet voor doeleinden die zij voor ogen heeft. Fiscalist Mark Delanote stipt aan dat het wel kan voor ezels, muildieren en muilezels, voor paardenrassen die als trekpaard worden gebruikt of voor paarden die geslacht zullen worden. (agy)