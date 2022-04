Sociale inspectie onderzoekt klachten tegen Krëfel: lonen niet geïndexeerd en overuren niet betaald

De sociale inspectie heeft op vraag van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een onderzoek opgestart naar Krëfel. “De situatie moet zo snel mogelijk worden uitgeklaard”, zegt Dermagne vrijdag. Daags voordien had de christelijke vakbond ACV Puls gehekeld dat de directie de lonen niet correct indexeert.

De sociale inspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) moet de aanklacht rond het niet correct indexeren van lonen en niet uitbetalen van overuren onderzoeken, aldus Dermagne. Het onderzoek werd reeds opgestart. “Als de beweringen kloppen, gaat het om beschamend oneerlijke praktijken van een internationale keten op de kap van zijn laagst betaalde werknemers. Het jarenlang niet indexeren van lonen is stelen van het personeel”, is Dermagne stellig.

Hij voegt eraan toe dat de loonindexering de koopkracht beschermt en voor sociale rust zorgt. Dermagne herhaalt daarbij dat er voor hem niet aan de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen geraakt mag worden. “Zonder automatische loonindexering organiseer je de collectieve verarming van wie werkt. De economische situatie vandaag toont opnieuw het bijzondere belang van het beschermingsmechanisme aan.”

Overuren zonder extra vergoeding

ACV Puls ontdekte naar eigen zeggen dat de vaste lonen van winkelpersoneel en managers bij Krëfel niet worden geïndexeerd. Het zou gaan om lonen van een 160-tal van de ruim 1.400 werknemers. Ze zouden ook overuren kloppen zonder extra vergoeding. Er worden individuele dossiers voorbereid voor de arbeidsrechtbank, zei vakbondsverantwoordelijke Michiel Van Opdenbosch. De vakbondsman verwachtte dat er spontane acties zullen ontstaan onder het personeel.

Krëfel telt in België 74 winkels. De keten is in handen van het Franse Boulanger, dat deel uitmaakt van het imperium van de familie Mulliez.