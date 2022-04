Vooruit vindt dat Dewinter geen ondervoorzitter parlement kan blijven

De Russische consul-generaal Georgy Kuznetsov wordt het land uit gezet omdat hij verdacht wordt van spionage. Kuznetsov is een bekende figuur in Antwerpen. Met meerdere Vlaamse hoogwaardigheidsbekleders onderhield hij goede contacten. Op 26 januari postte Filip Dewinter op Twitter een foto van zichzelf naast Kuznetsov in het parlement. In die tijd toonde Dewinter nog openlijk sympathie voor Rusland én voor Vladimir Poetin. Bij de foto schreef hij: “De anti-Poetin- en ­anti-Ruslandhetze helpt ons niet. Neutraliteit is de boodschap. Rusland is onze bondgenoot. Geen vijand.”

Dewinter is ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en valt in die hoedanigheid regelmatig in voor voorzitter Liesbeth Homans.

“Vandaag wordt opnieuw duidelijk hoezeer Vlaams Belang de voorbije jaren als het verlengde van Poetin in Vlaanderen heeft gefungeerd”, zegt Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman in een reactie. “Naast door Poetin betaalde reisjes van Vlaams Belang-mandatarissen, nodigde Filip De Winter een Russische spion doodleuk uit op de koffie in het Vlaams Parlement zelf. Ik ga het Uitgebreid Bureau dan ook vragen dat er een grondige veiligheidscheck wordt doorgevoerd om zeker te zijn dat via dit bezoek geen gevoelige informatie werd gelekt. Gezien de zeer nauwe banden die mijnheer Dewinter onderhield en mogelijks onderhoudt met het Kremlin is zijn positie als ondervoorzitter wat mij betreft bovendien onhoudbaar.”

De andere fractieleiders in het parlement konden vrijdag niet worden bereikt voor een reactie.

