AA Gent-middenvelder Hjulsager krijgt dan toch geen schorsing

De Deense middenvelder raakte Cercle-middenvelder Leonardo Da Silva Lopes, nadat die hem neerhaalde, met de schoen tegen het hoofd. Ref Nicolas Laforge oordeelde dat de actie van Hjulsager bewust was en gaf hem een rode kaart. Het Bondsparket wilde de Gentenaar hiervoor twee weken schorsing geven, plus twee weken met uitstel.

Gent ging echter niet akkoord met het voorstel van het Bondsparket, maar het Disciplinair Comité van de KBVB besliste nadien de twee speeldagen effectieve schorsing voor de middenvelder te handhaven. De Buffalo’s gingen echter weer in beroep, waardoor de zaak in handen kwam van de Disciplinaire Raad. Die sprak Hjulsager uiteindelijk vrij.

“De Raad is van mening dat het niet bewezen is dat Hjulsager zich zeer goed bewust was van zijn actie en opzettelijk een trap zou gegeven hebben” klinkt het in de beslissing. “Het is volgens de Raad aannemelijk dat de beweging in casu het loutere gevolg is geweest van de valbeweging op zich. Bijgevolg dient Hjulsager op grond van twijfel te worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten.”