Borussia Dortmund speelt benefietwedstrijd tegen Dynamo Kiev: “Wij staan achter Oekraïne”

Borussia Dortmund speelt op 26 april in het Signal Iduna Park een benefietwedstrijd tegen Dynamo Kiev, waarbij alle opbrengsten naar een organisatie gaan die directe hulp biedt aan mensen in Oekraïne, die in nood verkeren na de inval van Rusland. Dat heeft de club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard vrijdag gemeld.