Wie haalt de Europe play-offs: Racing Genk en/of STVV? “Zij hebben nooit de juiste mix gevonden. Tijd voor bezinning”

Money time in Limburg. Hoewel Racing Genk – samen met Charleroi – in pole position ligt voor een ticket voor de Europe play-offs, maakt ook STVV nog een kans op één van de twee felbegeerde plaatsjes. Straffer nog: als het allemaal wat meezit, kunnen de Kanaries hun streekgenoot zelfs met lege handen achter zich laten. Vier ex-spelers en een coach met een verleden bij beide clubs schatten de kansen in.